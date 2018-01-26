Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (84)

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В работе человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

По ее словам, инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор", — написала депутат на странице в Facebook.

Ранее в ходе делового завтрака в Давосе с Софией "побеседовал" глава Сбербанка Герман Греф, который подискутировал с роботом на тему искусственного интеллекта. София пошутила насчет распространенных стереотипах о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София получила подданство Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства.