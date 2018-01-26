ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. Число жертв пожара в Южной Корее продолжает расти: агентство Рёнхап сообщает о 41 погибшем.
Также пострадали 79 человек, девять из них в тяжелом состоянии.
Пожар вспыхнул утром в 07:32 (01:32 мск) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо. Как сообщает Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи.
#Hospital #fire in #SouthKorea: Deadly blaze in #Miryang kills 31, injures more than 70https://t.co/OXio8qJtV9 pic.twitter.com/isBBzfc397— Financial Express (@FinancialXpress) 26 января 2018 г.
На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов.
Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. Он потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.
Ранее, 21 декабря, в центре города Чечхон в 170 километрах от Сеула произошел крупный пожар. Загорелся автомобиль в гараже восьмиэтажного здания. Погибли 29 посетителей сауны фитнес-центра на втором этаже над гаражом. От ожогов и отравления дымом пострадали еще 26 человек.
Video shows patient escaping from fire that killed at least 30 people at a hospital for the elderly in South Korea. https://t.co/GagtCrhk5a pic.twitter.com/ej7iqessJS— ernesto veles (@erveza) 26 января 2018 г.