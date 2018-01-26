В Южной Корее число пострадавших от пожара в больнице достигло 79 человек

Дым от пожара в больнице имени короля Седжона в городе Мирян, Южная Корея. 26 января 2018 год

Дым от пожара в больнице имени короля Седжона в городе Мирян, Южная Корея. 26 января 2018 год

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. Число пострадавших во время пожара в одной из больниц в Южной Корее достигло 79, девять из них находятся в тяжелом состоянии, передает в пятницу информационное агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 33 человека и более 40 ранены.

По данным агентства, в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших от пожара, общее число раненых достигло на данный момент 79.

Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в связи с происшествием экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 07.32 (01.32 мск) и на его тушение ушло около двух часов. В то время в больнице находились 111 пациентов.