Трамп пытался уволить спецпрокурора Мюллера, пишут СМИ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал в июне прошлого года уволить спецпрокурора "по России" Роберта Мюллера, однако отказался от своего намерения после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
Действия Мюллера и его сотрудников вызывают многочисленные нарекания у команды президента. Ранее, в частности, стало известно о том, что два агента ФБР, прикомандированные к спецпрокурору, обменивались сообщениями, в которых называли Трампа "идиотом". Глава Белого дома заявил, что действия агентов равносильны государственной измене.
Юристы Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность Мюллера. Адвокат Трампа Джей Секулов заявлял о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте и в конгрессе.