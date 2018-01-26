Киссинджер назвал главную угрозу международной безопасности

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Северокорейская проблема является "самым неотложным" вызовом для международной безопасности и стабильности, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе слушаний в сенате.

Он предупредил, что признание ядерного статуса КНДР приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО). В этом случае, как считает Киссинджер, Южная Корея и Япония также захотят создать собственное ядерное оружие.

По его мнению, официальное признание права Северной Кореи на ядерное оружие приведет к снижению возможностей США по сдерживанию других государств от применения данного типа вооружений.

Киссинджер отметил, что "фундаментальной задачей" мирового сообщества должна стать денуаклеризация Корейского полуострова.

Он также предостерег США от односторонних действий в отношении КНДР.

"Соблазн урегулировать это (северокорейскую проблему — Прим. ред.) при помощи превентивной атаки высок. Однако я посоветовал бы американским властям не начинать вблизи границ Китая и России одностороннюю войну, в которой значительная часть государств мира нас не поддержит", — сказал бывший госсекретарь, слова которого приводит издание Defense News.

Он считает, что США должны заручиться поддержкой Китая в оказании давления на КНДР с целью заставить северокорейские власти отказаться от ядерного оружия.

Киссинджер также выразил мнение, что российско-китайская инициатива, предусматривающая мораторий на ядерные испытания и пуски ракет в КНДР в обмен на приостановку учений в регионе с участием США, может привести к разрушению военных союзов.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.