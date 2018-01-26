В Южной Корее в результате пожара в больнице погибли 13 человек

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. Тринадцать человек погибли и более 40 пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в пятницу в местной больнице, передает агентство Рёнхап.

Согласно сообщению агентства, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.