МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев приговорен к десяти годам лишения свободы. Такое решение вынес в четверг Новоайдарский районный суд Луганской области, сообщил в своем Facebook адвокат Виктор Чевгуз.
Агеев обвинялся в том, что служил по контракту в самопровозглашенной Луганской народной республике, которая на Украине считается террористической организацией. Также ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В 2017 году по аналогичным статьям УК Украины россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров были осуждены Голосеевским районным судом Киева к 14 годам лишения свободы каждый. В конце мая в Москве и Киеве было одновременно объявлено о помиловании и освобождении Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в России Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.