Премьер Грузии почтил память Шеварднадзе

ТБИЛИСИ, 26 янв – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил успехи в укреплении государственности второго президента страны Эдуарда Шеварднадзе, которому в четверг исполнилось бы 90 лет.

"Грузинскому политику и государственному деятелю Эдуарду Шеварднадзе исполнилось бы 90 лет. Его политическая карьера была связана с очень сложной эпохой. Эдуард Шеварднадзе предпринял шаги, которые создали возможность для формирования подлинной независимости и государственности Грузии", — написал Квирикашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер отмечает, что во время президентства Шеварднадзе Грузия стала членом Совета Европы, с его именем связано и членство Грузии во Всемирной торговой организации, а также такие важные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Эрзурум и саммит ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле. С именем Эдуарда Шеварднадзе связано официально заявленное на ноябрьском саммите НАТО в 2002 году в Праге желание страны вступить в альянс.

"Эдуард Шеварднадзе был важным представителем мировых политиков XX века, сыгравших большую роль в прекращении холодной войны, разрушении берлинской стены и установлении нового мирового порядка. Его имя останется среди великих мировых политиков", — отметил грузинский премьер.

Эдуард Шеварднадзе родился 25 января 1928 года в селе Мамати Ланчхутского района (Гурия) Грузинской ССР (ныне Грузия) в семье педагога. В 1972 году был назначен первым секретарем ЦК Коммунистической партии Грузии. С 1985 по 1991 годы — член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР. В 1995 году Шеварднадзе был избран президентом Грузии в ходе всенародного голосования. В ноябре 2003 года в ходе "революции роз", прошедшей в Грузии из-за несогласия оппозиционных сил с результатами выборов в парламент страны, Шеварднадзе было предложено покинуть пост президента Грузии. Он подал в отставку. Седьмого июля 2014 года в возрасте 86 лет после продолжительной болезни бывший президент Грузии скончался.