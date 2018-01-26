Экс-президенту Бразилии запретили выезд из страны

МЕХИКО, 26 янв – РИА Новости. Бразильский суд в четверг распорядился изъять паспорт у экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, чтобы не дать ему покинуть страну.

Как сообщает канал Globo , федеральная полиция Бразилии уже получила решение судьи об изъятии документа у Лулы.

В минувшую среду три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет.