Президент Израиля предупредил о подъеме неонацизма в мире

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил об угрозе подъема антисемитизма и неонацизма по всему миру, включая страны Европы.
"ООН решила, что день, когда Красная армия освободила Освенцим, должен стать международным днем памяти Холокоста. Это решение признает, насколько важно помнить о Холокосте, рассказывать о нем будущим поколениям… Но одной памяти недостаточно", — сказал глава еврейского государства на церемонии в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.
"В последнее время мы наблюдаем распространение антисемитских, расистских и неонацистских идей. Мы видим множество проявлений антисемитского насилия по всему миру. Группы, в прошлом маргинальные в основных политических системах, теперь претендуют на признание. В такой атмосфере евреи ощущают себя все в меньшей безопасности в своих странах, некоторым даже приходится скрывать свое еврейство", — добавил он.
Президент призвал бороться с антисемитизмом, в том числе когда тот маскируется под критику Израиля.
"Мы должны провести очень четкую красную линию между нами и теми, кто представляет ненависть, неонацизм и антисемитизм. Наш долг… бороться со всеми проявлениями расизма и ненависти", — сказал он.