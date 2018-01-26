Президент Израиля предупредил о подъеме неонацизма в мире

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил об угрозе подъема антисемитизма и неонацизма по всему миру, включая страны Европы.

Он выступил в четверг перед иностранными послами по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

"ООН решила, что день, когда Красная армия освободила Освенцим, должен стать международным днем памяти Холокоста. Это решение признает, насколько важно помнить о Холокосте, рассказывать о нем будущим поколениям… Но одной памяти недостаточно", — сказал глава еврейского государства на церемонии в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.

"В последнее время мы наблюдаем распространение антисемитских, расистских и неонацистских идей. Мы видим множество проявлений антисемитского насилия по всему миру. Группы, в прошлом маргинальные в основных политических системах, теперь претендуют на признание. В такой атмосфере евреи ощущают себя все в меньшей безопасности в своих странах, некоторым даже приходится скрывать свое еврейство", — добавил он.

Президент призвал бороться с антисемитизмом, в том числе когда тот маскируется под критику Израиля.

"Мы должны провести очень четкую красную линию между нами и теми, кто представляет ненависть, неонацизм и антисемитизм. Наш долг… бороться со всеми проявлениями расизма и ненависти", — сказал он.