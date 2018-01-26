Генсек ООН поприветствовал пожертвования Саудовской Аравии на нужды Йемена

ООН, 26 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал пожертвования, которые обязались предоставить Йемену Саудовская Аравия и ОАЭ.

"Я приветствую щедрое обещание Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выделить 1 миллиард долларов на поддержку гуманитарных действий в Йемене, а также их желание собрать дополнительные 500 миллионов долларов у других доноров в регионе", — говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерреш также приветствовал прибытие в Мариб пяти танкеров с топливом, которые направила арабская коалиция. По его словам, коалиция намерена направлять в Йемен до 1 миллиона литров топлива в год.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее в четверг также приветствовал гуманитарные усилия Саудовской Аравии и ОАЭ и уточнил, что Россия также оказывает помощь йеменцам. При этом Небензя добавил, что без возобновления политического процесса в стране ситуацию исправить нельзя.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября прошлого года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.