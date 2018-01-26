КНДР — Южной Корее: объединимся, если прогоните США

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти КНДР готовы возобновить переговоры по объединению с Южной Кореей (ЮК) при условии, что та разорвет связи с Вашингтоном. В обращении, адресованном всем корейцам мира, правительство и политические партии Севера заявили о намерении "пробить брешь к самостоятельному воссоединению" и обойтись при этом без иностранных посредников. В документе, распространенном агентством ЦТАК, упоминаются "оздоровление межкорейских отношений" и "светлое будущее объединенной, могучей и процветающей нации". Новый поворот в северокорейской риторике обозначился после новогодней речи лидера страны Ким Чен Ына, вернувшего на повестку дня старый вопрос об объединении двух Корей. Переговоры между Сеулом и Пхеньяном на условиях КНДР категорически не устраивают Вашингтон.
КНДР предлагает Южной Корее "забить гол вместе"
Разрядка между Пхеньяном и Сеулом определяется ведущейся в регионе игрой интересов. Южная Корея опасается эскалации насилия на границе в преддверии Игр. Из Пхеньяна направляют дружественный сигнал, однако хотят от южан уступок. Северная Корея заинтересована в новых пусках ракет и желала бы, чтобы международное давление на нее не было столь безоговорочным. Если Юг займет более компромиссную позицию по отношению к испытаниям, северяне достигнут своей цели. Пхеньян рассчитывает на поддержку той части южнокорейского общества, что сохраняет симпатии к режиму Кимов и шире — делу корейского единства. Эти граждане могли бы помочь КНДР ослабить изоляцию.
Именно голосами тех, кто выступает за мягкий курс к Пхеньяну, был избран действующий президент ЮК Мун Джэин. Находясь в оппозиции, политик обещал отказаться от размещения элементов американской противоракетной обороны на территории страны. Власти Севера продолжают связывать надежды с президентом Муном: во время правления его единомышленников, корейских левых, в 1992 году было заключено соглашение, предусматривавшее постепенное объединение двух стран. Договоренности фактически не выполнялись. Теперь Север решил напомнить об этом документе.
"Северная Корея не разваливается"
Альтернативный южнокорейский план — крушение пхеньянского режима под грузом экономических и социальных проблем. В таком случае объединение возможно в форме поглощения, издержки которого рискуют превзойти потенциальные выгоды. "Формально США не возражают против воссоединения, но видят его исключительно как ликвидацию КНДР. Вашингтон ставит еще одно условие: единая Корея должна оставаться его союзницей", — замечает эксперт. По мнению Воронцова, в обозримом будущем этот сценарий нереален из-за устойчивости, продемонстрированной Севером.
Того же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. "Две предыдущие администрации на Юге были убеждены в скором падении Северной Кореи. И выстраивали взаимоотношения соответствующим образом. Они хотели поглощения Севера, думали, что он развалится, но он не разваливается", — рассказал РИА Новости эксперт.
Форсированному объединению мешают и другие обстоятельства. Создание единой Кореи под руководством Сеула невыгодно Китаю, располагающему рычагами влияния на Пхеньян и рискующему все потерять на крутом геополитическом вираже.
Действительно ли корейцы мечтают о единстве?
"Общественное мнение на Юге расколото, противников единства и просто скептиков все больше. Много их среди молодежи и людей зрелого возраста. Родственные связи с северянами в этих поколениях ослаблены. Кроме того, на Юге привыкли жить комфортно и не хотят идти на жертвы. Противники объединения ищут и находят аргументы: например, вспоминают про Германию и Австрию, страны, где говорят на одном языке, но не стремятся к созданию единого государства", — резюмирует Воронцов.
Однако есть и серьезный стимул к объединению — национальная гордость южных корейцев. Часть политической элиты тяготится слишком сильной зависимостью от США, граничащей с уступкой доли суверенитета. Для Юга объединение с Севером — путь к обретению самостоятельности. Ведь тогда Вашингтон лишится возможности размещать свои войска на территории Корейского полуострова.