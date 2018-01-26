КНДР — Южной Корее: объединимся, если прогоните США

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти КНДР готовы возобновить переговоры по объединению с Южной Кореей (ЮК) при условии, что та разорвет связи с Вашингтоном. В обращении, адресованном всем корейцам мира, правительство и политические партии Севера заявили о намерении "пробить брешь к самостоятельному воссоединению" и обойтись при этом без иностранных посредников. В документе, распространенном агентством ЦТАК, упоминаются "оздоровление межкорейских отношений" и "светлое будущее объединенной, могучей и процветающей нации". Новый поворот в северокорейской риторике обозначился после новогодней речи лидера страны Ким Чен Ына, вернувшего на повестку дня старый вопрос об объединении двух Корей. Переговоры между Сеулом и Пхеньяном на условиях КНДР категорически не устраивают Вашингтон.

КНДР предлагает Южной Корее "забить гол вместе"

© AP Photo / Lee Jin-man Нейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане. 19 января 2018 © AP Photo / Lee Jin-man Нейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане. 19 января 2018

Переход от конфронтационного курса к миролюбивым заявлениям совпал с приближением Зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Летом 2017 года организаторы Игр направили приглашение северянам. В Пхеньяне его приняли и предложили повысить ставки. По совместному решению обеих Корей сформировали единую женскую хоккейную сборную. Кроме того, договорились, что атлеты обеих республик пройдут на церемония открытия под флагом объединения: белым полотнищем с контурами полуострова. Ранее в исключительных случаях спортсмены ЮК и КНДР уже выступали под общим знаменем, но на соревнованиях такого статуса, как Олимпийские игры, — ни разу.

Разрядка между Пхеньяном и Сеулом определяется ведущейся в регионе игрой интересов. Южная Корея опасается эскалации насилия на границе в преддверии Игр. Из Пхеньяна направляют дружественный сигнал, однако хотят от южан уступок. Северная Корея заинтересована в новых пусках ракет и желала бы, чтобы международное давление на нее не было столь безоговорочным. Если Юг займет более компромиссную позицию по отношению к испытаниям, северяне достигнут своей цели. Пхеньян рассчитывает на поддержку той части южнокорейского общества, что сохраняет симпатии к режиму Кимов и шире — делу корейского единства. Эти граждане могли бы помочь КНДР ослабить изоляцию.

Именно голосами тех, кто выступает за мягкий курс к Пхеньяну, был избран действующий президент ЮК Мун Джэин. Находясь в оппозиции, политик обещал отказаться от размещения элементов американской противоракетной обороны на территории страны. Власти Севера продолжают связывать надежды с президентом Муном: во время правления его единомышленников, корейских левых, в 1992 году было заключено соглашение, предусматривавшее постепенное объединение двух стран. Договоренности фактически не выполнялись. Теперь Север решил напомнить об этом документе.

"Северная Корея не разваливается"

Объединение Южной Кореи и КНДР возможно не только по сценарию северокорейских властей. В разговоре с РИА Новости завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал, что план Пхеньяна предусматривает создание на полуострове временной конфедерации, в рамках которой продолжили бы существовать обе страны, постепенно сближая свои политические системы. "Однако подобный подход невыгоден американцам, поскольку исчезает основа для присутствия их войск на Юге. Для Вашингтона этот вопрос имеет стратегическое значение. Все понимают, что военные размещены против не только КНДР, но и Китая. И против нас", — говорит Воронцов.

Альтернативный южнокорейский план — крушение пхеньянского режима под грузом экономических и социальных проблем. В таком случае объединение возможно в форме поглощения, издержки которого рискуют превзойти потенциальные выгоды. "Формально США не возражают против воссоединения, но видят его исключительно как ликвидацию КНДР. Вашингтон ставит еще одно условие: единая Корея должна оставаться его союзницей", — замечает эксперт. По мнению Воронцова, в обозримом будущем этот сценарий нереален из-за устойчивости, продемонстрированной Севером.

© AP Photo / Lee Jin-man Фотографии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле © AP Photo / Lee Jin-man Фотографии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле

Того же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. "Две предыдущие администрации на Юге были убеждены в скором падении Северной Кореи. И выстраивали взаимоотношения соответствующим образом. Они хотели поглощения Севера, думали, что он развалится, но он не разваливается", — рассказал РИА Новости эксперт.

Форсированному объединению мешают и другие обстоятельства. Создание единой Кореи под руководством Сеула невыгодно Китаю, располагающему рычагами влияния на Пхеньян и рискующему все потерять на крутом геополитическом вираже.

Действительно ли корейцы мечтают о единстве?

© AP Photo / KRT via AP Video Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравляет граждан КНДР с Новым годом на Центральном телевидении Северной Кореи. 1 января 2018 © AP Photo / KRT via AP Video Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравляет граждан КНДР с Новым годом на Центральном телевидении Северной Кореи. 1 января 2018

По мере того как Южная Корея добивается все больших экономических успехов, число скептиков в стране, выступающих против воссоединения с Севером, растет. Основная причина сомнений — необходимость внушительных финансовых инвестиций в экономику КНДР со стороны Юга. Добыть средства для таких вложений можно лишь ценой качественного понижения уровня жизни. Южнокорейские специалисты, изучившие опыт воссоединения Германии, пришли к выводу, что затраты на интеграцию КНДР будут гораздо внушительнее, чем в случае ФРГ и ГДР. Эта оценка сильно повлияла на настроения населения в Южной Корее — и не в пользу общекорейского патриотизма.

"Общественное мнение на Юге расколото, противников единства и просто скептиков все больше. Много их среди молодежи и людей зрелого возраста. Родственные связи с северянами в этих поколениях ослаблены. Кроме того, на Юге привыкли жить комфортно и не хотят идти на жертвы. Противники объединения ищут и находят аргументы: например, вспоминают про Германию и Австрию, страны, где говорят на одном языке, но не стремятся к созданию единого государства", — резюмирует Воронцов.

Однако есть и серьезный стимул к объединению — национальная гордость южных корейцев. Часть политической элиты тяготится слишком сильной зависимостью от США, граничащей с уступкой доли суверенитета. Для Юга объединение с Севером — путь к обретению самостоятельности. Ведь тогда Вашингтон лишится возможности размещать свои войска на территории Корейского полуострова.