Появилось видео с места крушения Ми-8 на Украине

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 на Украине. Ролик опубликован на YouTube-канале "Кременчуг Today".

Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко сообщила, что все пассажиры погибли, передает "112 Украина" . По предварительным данным, на борту находилось от трех до четырех человек.

Также она опровергла информацию о том, что вертолет врезался в телевышку. "Сейчас идет вопрос об электросети", — уточнила она, указав на то, что машина совершала учебно-тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг.

На месте происшествия работают спасатели, которые, по словам Рыбалко, "пытаются попасть внутрь и изучить сам салон". Ликвидацией возгорания занимаются пожарные службы.