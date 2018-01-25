Минюст США нашел переписку коллег Мюллера, в которой они ругали Трампа

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Министерство юстиции США нашло смс-переписку двух высокопоставленных агентов из команды спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, говорится в письме генерального инспектора минюста Майкла Хоровица в сенат.

Республиканцы в сенате подозревают, что брань в адрес президента Дональда Трампа в переписке сотрудников Мюллера может означать их предвзятость в расследовании.

Переписку нашли после детективной истории с ее исчезновением. ФБР утверждало, что были потеряны данные переписки не только с телефонов двух агентов, но и с тысяч мобильников, находящихся на балансе бюро, сообщил ранее телеканал Fox News. Министерство юстиции расследовало, при каких обстоятельствах данные были утрачены.

Ранее СМИ сообщали, что два агента ФБР, прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру, обменивались сообщениями, в которых называли Трампа "идиотом". После того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера. При этом данные с телефона Стржока отсутствовали за период между ноябрем 2016 года и июлем 2017 года.

В интервью газете Wall Street Journal Трамп заявил, что действия агентов равносильны государственной измене.

Ранее адвокаты Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность первого спецпрокурора Мюллера. Так, адвокат Трампа Джей Секулов заявил о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".

Поводом для обвинений в адрес команды Мюллера стало также то, что супруга одного из сотрудников спецпрокурора, Брюса Ора, работала на пиар-фирму Fusion GPS, известную разработкой компрометирующего досье на Трампа. Ор уже был понижен в должности, когда выяснилось, что он встречался с заказчиками скандального досье.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.