США отодвигают сроки полного уничтожения химоружия, заявили в МИД

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химического арсенала, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова относительно парижской встречи "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия".

"Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия — до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран — и мы в том числе — со своими обязательствами все-таки справилось", — говорится в документе.

Как указал Рябков, совсем другая картина до сих пор с ликвидацией химоружия в США, которые, несомненно, обладают всеми необходимыми финансовыми, производственными и научно-техническими ресурсами для решения данной задачи.

"Однако несмотря на это безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тысяч тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ. Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется", — считает Рябков.