Россия и США разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США и Россия совместно разработали и предложили Международной морской организации систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море в связи с ростом судоходства в Арктике, сообщила в четверг в заявлении береговая охрана США.

"Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море", — говорится в заявлении.

"Страны совместно разработали и подали в Международную морскую организацию предложение создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания", — говорится в сообщении.