Все пассажиры Ми-8, потерпевшего крушение на Украине, погибли

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Все пассажиры вертолета, потерпевшего крушение в городе Кременчуг Полтавской области, погибли, сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко в эфире телеканала "112 Украина".

По предварительным данным, на борту находились три или четыре человека.

По словам Рыбалко, вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.

Пресс-секретарь полиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что на месте аварии работают спасатели, которые "пытаются попасть внутрь и изучить сам салон вертолета".

Точное число жертв авиакатастрофы он не назвал. "Допускается, что погибшими могут быть до трех человек… Конечно, мы будем уточнять и доводить до общественности новые обстоятельства", — сказал Сулаев в эфире телеканала.

По его словам, никто, кроме людей, находящихся на борту, не пострадал. Правоохранители сообщили, что видели оборванные провода. Полиция полностью окружила место происшествия, чтобы никто не пострадал. "Есть допущение, что могут быть оборваны линии электропередачи. Рядом находится вышка. Что произошло — это предмет изучения следствия", — добавил Сулаев.

В четверг вечером вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился. По сообщениям СМИ, на месте обнаружили три трупа. Обломки вертолета постоянно загораются, на месте происшествия дежурят пожарные.