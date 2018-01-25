Россия всегда готова к диалогу с США, заявил Дворкович

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Россия продолжает и будет продолжать диалог с США по вопросам региональной безопасности, однако по другой повестке диалога между странами пока нет, хотя Россия готова к нему, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Мы будем продолжать диалог, и сейчас это делаем, по локальным вопросам и вопросам региональной безопасности. Таким, как Сирия, Ближний Восток в целом, Северная Корея, Иран, ряд других тем. Этот диалог не прекращался, это правильно абсолютно, потому что без участия США, России, Евросоюза, Китая невозможно решение многих таких проблем", — сказал Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет Дворкович.