Россия всегда готова к диалогу с США, заявил Дворкович

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Россия продолжает и будет продолжать диалог с США по вопросам региональной безопасности, однако по другой повестке диалога между странами пока нет, хотя Россия готова к нему, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Накануне Дворкович, возглавляющий российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме, заявил, что готов на диалог с делегацией США на форуме, но американцы избегают представителей российской делегации на форуме и прячутся от обсуждений.

"Мы будем продолжать диалог, и сейчас это делаем, по локальным вопросам и вопросам региональной безопасности. Таким, как Сирия, Ближний Восток в целом, Северная Корея, Иран, ряд других тем. Этот диалог не прекращался, это правильно абсолютно, потому что без участия США, России, Евросоюза, Китая невозможно решение многих таких проблем", — сказал Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Что касается другой повестки — это вопрос к нашим партнерам, мы-то готовы в любой момент. Я бы даже больше сказал — всегда. Но пока таких отношений нет, диалога нет. Есть бизнес-отношения на уровне компаний, это очень хорошо, а официальных отношений иных пока нет", — отметил вице-премьер.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет Дворкович.