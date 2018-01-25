КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. В городе Кременчуг в Полтавской области Украины вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился, пишет местное издание "Телеграфъ".

"Как сообщают очевидцы, все горит", — говорится в сообщении.

Обломки вертолета разбросаны по округе. Пожарные не отходят от летательного аппарата — он постоянно разгорается. По словам местных жителей, перед падением вертолет очень низко летел со стороны улицы Керченской.

На месте работают пожарные, полиция и скорая. Местные жители сообщают, что у них пропало электричество.

По предварительной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, на борту находились три или четыре человека. Все они погибли.

Вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.