МАДРИД, 25 янв — РИА Новости. Правительство Испании предпримет "пропорциональные меры" в ответ на решение венесуэльского руководства объявить испанского посла в Каракасе персона-нон-грата.

"Сожалеем об объявлении посла (Хесуса Сильву Фернандеса — ред.) персона нон грата и предпримем пропорциональные меры по принципу взаимности. Отрицаем обвинения во вмешательстве. Мы всегда выступали за диалог, но заявления и обещания должны подкрепляться действиями", — написал глава испанского МИД Альфонсо Дастис в своем Twitter.

По данным газеты Mundo, Дастис подготовит несколько вариантов ответных мер. "Я представлю доклад Совету министров, в котором предложу несколько вариантов. Очевидно, что мы будем действовать пропорционально, но взаимно", — приводит газета слова министра, добавившего, что "господин Мадуро (президент Венесуэлы — ред.) не знает, что такое пропорционально".

Правительство Венесуэлы в четверг объявило посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персона нон грата в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела". В среду глава МИД Хорхе Арреаса сообщил об отзыве посла Венесуэлы в Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".