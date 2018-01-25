Киссинджер назвал рост обороноспособности Китая и России проблемой для США

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Бывший госсекретарь США (1973-1977 гг.) Генри Киссинджер назвал проблемой для нацбезопасности неуклонный рост обороноспособности Китая и России.

Об этом он заявил в четверг на слушаниях комитета сената по обороне.

"И главный элемент сейчас — взаимоотношения между сверхдержавами США и Китаем и Россией. Не возникает сомнений, что военные и экономические возможности Китая растут. Усиливается Россия, мы можем видеть это по истории в Крыму, на Украине, в Сирии. И это ставит перед нами серьезный вопрос: какие стратегические отношения между этими двумя странами", — сказал Киссинджер.