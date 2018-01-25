Киссинджер раскритиковал курс США на включение Украины в НАТО

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на слушаниях комитета сената США по обороне высказал мнение, что Украину не следует включать в НАТО.

"Для России исторически Украина была частью территории около 400 лет. С другой стороны, это крепкие связи с ЕС в ряде областей. Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России", — заявил он.

Экс-госсекретарь отметил, что приемлемым вариантом может быть развитие событий, при котором Украина станет независимой как в военном, так и в экономическом плане и сможет решать вопросы о своих приоритетах самостоятельно.

Последние несколько лет Киев активно добивается вступления в НАТО. В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, а в июне 2016 года — дополнительные изменения, которые определяют вступление в альянс целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина обеспечит полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

В ноябре прошлого года генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в НАТО стране необходимо сконцентрироваться на "модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократии".