В Киеве радикалы спилили информационный стенд часовни УПЦ МП

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Украинские радикалы спилили информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата возле Десятинной церкви в центре Киева, сообщает издание "Украинская правда".

"Активисты с помощью циркулярной пилы срезали стенд. По их словам, они сделали это, поскольку считают, что церковь Московского патриархата самовольно захватила землю и построила на ней часовню", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, бумажные заметки из-под стекла были сожжены, а сама конструкция выброшена на мусорную свалку.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.