Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (77)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Иерусалим останется столицей Израиля при любом мирном соглашении, статус-кво на Храмовой горе также будет сохранен, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе.

"При любом мирном соглашении Иерусалим останется столицей Израиля, и штаб-квартира нашего правительства будет в Иерусалиме", — заявил Нетаньяху. Трансляция выступления велась на официальном сайте форума.

Премьер-министр добавил, что Иерусалим должен оставаться единым, а представители всех религий должны иметь свободный доступ к религиозным святыням.

"При любом соглашении, которое у нас будет, мы всегда будем поддерживать статус-кво Храмовой горы и всех основных религиозных святынь", — заключил израильский премьер.