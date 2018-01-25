ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Решение США о сокращении помощи ПНА (Палестинская национальная администрация) ставит палестинцев в ситуацию, которая грозит взрывом в регионе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вместо выдвижения жизнеспособного плана палестино-израильского урегулирования мы стали свидетелями известных решений по Иерусалиму. Палестинцы, да и арабы в целом восприняли эти шаги с категорическим неприятием… Последовали болезненные решения о сокращении помощи Палестине", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"Нельзя допустить, чтобы палестинцы оказались в таком положении, когда им фактически будет нечего терять — это питает радикализм и способно взорвать ситуацию на палестинских территориях и во всем регионе", — добавил он.

Администрация США объявила на этой неделе о сокращении помощи палестинским властям, а в четверг президент Дональд Трамп пригрозил и дальше сокращать помощь, если палестинцы не сядут за стол переговоров с Израилем.

Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила главу ПНА Махмуда Аббаса в отсутствии политической воли для достижения урегулирования.