ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Решение США о сокращении помощи ПНА (Палестинская национальная администрация) ставит палестинцев в ситуацию, которая грозит взрывом в регионе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Нельзя допустить, чтобы палестинцы оказались в таком положении, когда им фактически будет нечего терять — это питает радикализм и способно взорвать ситуацию на палестинских территориях и во всем регионе", — добавил он.
Администрация США объявила на этой неделе о сокращении помощи палестинским властям, а в четверг президент Дональд Трамп пригрозил и дальше сокращать помощь, если палестинцы не сядут за стол переговоров с Израилем.
Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила главу ПНА Махмуда Аббаса в отсутствии политической воли для достижения урегулирования.