Россия призвала Палестину и Израиль к прямым переговорам

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Россия призывает ПНА (Палестинская национальная администрация) и Израиль к прямым переговорам, в том числе по Иерусалиму, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Выход из сложившейся ситуации видим в скорейшем возобновлении прямого израильско-палестинского диалога по всем вопросам, включая статус Иерусалима", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия продолжит оказывать содействие по разблокированию ближневосточного мирного процесса. Наше предложение об организации саммита президента (ПНА Махмуда) Аббаса и премьер-министра (Израиля Биньямина) Нетаньяху, которые приезжают к нам по отдельности регулярно, остается в силе", — добавил Небензя.

Президент США Дональд Трамп в декабре порвал с устоявшимися международными подходами и проигнорировал претензии палестинцев на восточную часть Иерусалима, объявив о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки в ПНА и протесты в других странах арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.