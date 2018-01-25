Россия и США могут вернуться к гонке ядерных вооружений, считают ученые

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Россия и США могут вернуться к гонке ядерных вооружений, предположила в четверг член совета директоров "Бюллетеня ученых-атомщиков" Шерон Скуассони.
"Впервые за многие годы США и Россия не ведут переговоры по контролю над ядерными вооружениями", — сказала Скуассони на пресс-конференции.
По ее словам, "в ближайшее время этого может не произойти".
"Вместо этого мы можем увидеть возвращение к гонке ядерных вооружений", — допустила она.
Между тем, как отметила Скуассони, "без двустороннего прогресса США и РФ, которые все еще обладают примерно 95% всех ядерных арсеналов в мире, есть мало вероятности, что другие страны будут продвигаться" по пути разоружения.