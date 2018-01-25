Порошенко в Давосе предложил журналистке снять вышиванку

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко потребовал от журналистки, которая задала ему вопрос на русском языке, снять вышиванку, пишет ТСН.

По информации издания, сотрудница неназванного СМИ спросила украинского президента о том, зачем тот принял "закон о войне". Порошенко в ответ потребовал обратиться к нему по-украински и посоветовал женщине снять украинскую традиционную сорочку.

На замечание о том, что глава государства прекрасно понимает русский язык, президент сказал, что понимает и английский, но на вопросы отвечает только на украинском.

После этого охрана попросила журналистку отойти от политика.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook, что девушке запретили находиться в зале во время выступления Порошенко на форуме. В каком СМИ работает журналистка, он не сообщил.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 24 по 26 января.

Градус антироссийской риторики

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев, комментируя инцидент, выразил мнение, что Порошенко сейчас повышает градус антироссийской риторики.

"Мы это наблюдаем не только в Давосе. Это проявляется и в потакании экономическому удушению России со стороны Запада в части санкционного режима, в переговорном процессе по "Минску-2", в риторике в ПАСЕ, в вопросе принятия закона о "деоккупации" (Донбасса — ред.), где Россия признается "агрессором", в выведении всего этого на международные площадки", — сказал эксперт.

По его мнению, Порошенко в определенной степени боится, что его сочтут "недостаточно антироссийским".

"Разумеется, вопрос на русском языке для него внутри политической площадки Украины может вызвать серьезные, критические "стрелы" — то, что он недостаточно антироссийский. Поэтому, разумеется, подобные эскапады с его стороны являются естественными для сегодняшних отношений между Россией и Украиной", — отметил он.

Борьба за мову

На Украине последние годы идет активная популяризация мовы. В октябре 2017 года в силу вступил закон об увеличении доли государственного языка на телевидении. Власти утверждали, что новая норма позволит "продвинуть" украинский язык в массы. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.

При этом в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на Украине, опубликованном 12 января, говорится, что принятие закона не оправдало надежд. В документе отмечается, что ряд каналов оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечив соблюдение законодательных требований.

Кроме того, в конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В соответствии с документом, с 1 сентября 2020 года образование в стране станет полностью украиноязычным.

Против закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия, заявив, что документ нарушает права нацменьшинств.

Украинские власти также ведут активную политику по запрету российской продукции в сфере культуры.За 2017 год под запрет попали десятки российских книг, фильмов и сериалов, а ряд российских деятелей культуры оказались в числе невъездных. При этом парламент Украины разработал особый порядок проведения гастролей в стране для артистов из России.

В российском МИД заявили, что запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство, а такие действия способствуют введению в стране "железного занавеса".