На западе Германии обнаружили пятисоткилограммовую бомбу

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более десяти тысяч человек эвакуировали из центра города Бохум (на западе Германии) из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы.

"От десяти до 12 тысяч были эвакуированы из центра города", — говорится в официальном аккаунте муниципальных властей в Twitter.

В четверг власти Бохум начали эвакуацию в районе, где была обнаружена 500-килограммовая бомба. Всех людей вывели, в частности, из исторического здания городской ратуши. После эвакуации будет произведен ее контролируемый подрыв.

#BoBombe — Die Evakuierung wird frühestens um 18 Uhr abgeschlossen sein; jetzt 215 Kräfte im Einsatz pic.twitter.com/XEUYah7nfP — Stadt Bochum (@bochum_de) 25 января 2018 г.

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