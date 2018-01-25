"Я — не Цицерон": Виталий Кличко ответил на упреки в косноязычии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о "ежедневном преодолении вызовов" в своей карьере и признался, что не умеет "красиво говорить". Об этом сообщается на странице пресс-службы городской администрации в Facebook.

"Меня могут обвинять, что я — не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно, как оценивают то, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю", — сказал мэр.

Он подчеркнул, что в политике, как и в спорте, важны дела, а не слова.

Брат Виталия Владимир подтвердил, что городской глава все время уделяет работе. "Политическая карьера для него — это большой вызов. Но, как в спорте он себя сделал сам, так и в политике делает", — добавил он.

Братья Кличко в четверг посетили Всемирный экономический форум в Давосе. Там они получили награду за "Успешное продвижение положительного образа Украины в мире".