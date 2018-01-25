Израильский депутат подготовила законопроект о запрете на въезд антисемитам

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв — РИА Новости. Израильский парламентарий Ксения Светлова подготовила и внесла в кнессет законопроект о запрете на въезд в страну неонацистам и антисемитам.

По ее данным, за последние годы такие деятели, в основном представляющие ультраправые партии Европы, не раз приезжали в Израиль, в том числе по приглашению официальных лиц.

"Приезжают такие люди и встречаются здесь, порой, с высокопоставленными политиками. Их не очень много, но достаточно, чтобы один такой приехал. Это плевок в лицо всем тем, кто воевал против нацистов, всем жертвам холокоста. Израиль, страна, которая была создана из пепла Катастрофы, не должна принимать их здесь", — сказал Светлова РИА Новости.

Она рассказала, что приурочила внесение инициативы в секретариат кнессета к Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечается в годовщину освобождения Красной армией узников концлагеря "Освенцим". Собеседница агентства рассчитывает, что голосование состоится в преддверии 9 мая, когда в Израиле, как и в России, будут праздновать День Победы.

"С законопроектом согласны очень многие депутаты — от Объединенного арабского списка до (правящего) "Ликуда". Конечно, поскольку я из оппозиции, предстоит непростая борьба. Странно, что приходится людей убеждать в очевидном. Неонацистам не место в Израиле, неужели это и так неясно?" — сказала Светлова, представляющая левоцентристский блок "Сионистский лагерь".