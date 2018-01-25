ПАСЕ призвала Киеве пересмотреть закон о реинтеграции, заявил Медведчук

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Украине пересмотреть принятой закон о реинтеграции Донбасса, чтобы он был основан на минских соглашениях, сообщил в четверг представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Январская сессия ПАСЕ преподнесла представителям официального Киева немало сюрпризов. Не успела украинская делегация оправиться после голосования за резолюцию о защите и развитии языков национальных меньшинств в Европе, как ПАСЕ приняла еще один крайне неприятный для киевской власти документ. Европарламентарии проголосовали за резолюцию "Гуманитарные последствия войны в Украине", в которой содержится настоятельное требование пересмотреть "закон о деоккупации", с ликованием принятый Верховной радой 18 января", — приводит слова Медведчука сайт движения.

По его словам, поправку о пересмотре принятого закона предложил депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Однако о поправке политика представители власти даже не упоминают. Медведчук считает, что украинская делегация в очередной раз может заявить, что резолюция ПАСЕ носит рекомендательный характер, однако такая позиция грозит Украине репутационными потерями.

"Отказ Киева выполнять требования ПАСЕ продемонстрирует всему миру, что Украина поставила крест на минских соглашениях, а значит, на реинтеграции Донбасса и мирном урегулировании вооруженного конфликта", — добавил он.