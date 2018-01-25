ПАСЕ призвала Киеве пересмотреть закон о реинтеграции, заявил Медведчук

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Украине пересмотреть принятой закон о реинтеграции Донбасса, чтобы он был основан на минских соглашениях, сообщил в четверг представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.
"Январская сессия ПАСЕ преподнесла представителям официального Киева немало сюрпризов. Не успела украинская делегация оправиться после голосования за резолюцию о защите и развитии языков национальных меньшинств в Европе, как ПАСЕ приняла еще один крайне неприятный для киевской власти документ. Европарламентарии проголосовали за резолюцию "Гуманитарные последствия войны в Украине", в которой содержится настоятельное требование пересмотреть "закон о деоккупации", с ликованием принятый Верховной радой 18 января", — приводит слова Медведчука сайт движения.
"Отказ Киева выполнять требования ПАСЕ продемонстрирует всему миру, что Украина поставила крест на минских соглашениях, а значит, на реинтеграции Донбасса и мирном урегулировании вооруженного конфликта", — добавил он.