СМИ рассказали об "усмирении" пожилого пассажира на рейсе Дубай-Чикаго

ДУБАЙ, 25 янв — РИА Новости. Экипаж самолёта авиакомпании Emirates, летевший из Дубая в Чикаго, был вынужден "усмирить" пожилого пассажира из-за того, что он представлял опасность для других пассажиров, сообщает издание The National.

Инцидент произошёл во вторник. Экипаж изолировал пассажира от других и передал его властям в международном аэропорту Чикаго, пишет издание.

"Emirates подтверждает, что пассажир рейса EK235 23 января был усмирён из-за неадекватного поведения. Пассажир был передан властям по прибытии в Чикаго",- сообщили в авиакомпании, которую цитирует издание.

В авиакомпании отказались раскрывать подробности инцидента, говорится в сообщении.

Как уточняет издание, пассажиру 74 года, и он был госпитализирован в Чикаго после перелета, так же как и один из стюардов Emirates.