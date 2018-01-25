В ЕС запретили принудительно тестировать беженцев на сексуальную ориентацию

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейский суд постановил, что решение стран Совета Европы о предоставлении убежища просителям с нетрадиционной сексуальной ориентацией не может основываться только на психологическом тесте на определение ориентации, и запретил принудительное проведение таких тестов, сообщается на сайте суда.

"Проситель убежища не может быть подвергнут психологическому тесту для того, чтобы установить его сексуальную ориентацию. Проведение такого теста равносильно вмешательству в частную жизнь просителя убежища", — говорится в пресс-релизе суда.

При этом для проверки фактов разрешается использовать "некоторые формы экспертных отчетов", которые "не нарушают фундаментальных прав" просителя, однако психологические тесты не могут стать основой для принятия решения.

Как отмечается в документе, данное решение было принято в связи с рассмотрением дела выходца из Нигерии, которому венгерские власти отказали в убежище. Мужчина утверждал, что на родине его жизни угрожает опасность из-за его принадлежности к секс-меньшинствам. Отказ в убежище нигерийцу основывался на данных из отчета экспертов, который "не подтвердил его предполагаемую ориентацию", однако после приговора европейского суда власти Венгрии должны пересмотреть запрос.