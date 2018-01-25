Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко порекомендовал журналистке, которая задала ему вопрос на русском языке, снять вышиванку. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что 24 января сотрудница неназванного СМИ спросила украинского президента: "Зачем вы приняли закон о войне?" Порошенко потребовал от женщины обратиться к нему по-украински и посоветовал ей "снять вышиванку".

В ответ на замечание, что глава государства прекрасно понимает русский язык, он ответил: "Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском".

После этого охрана попросила журналистку отойти от политика.

Как написал в своем Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, девушку лишили права находиться в зале во время выступления Порошенко на форуме. "Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы провокацией", — отметил он. При этом Цеголко не сообщил, в каком СМИ работает журналистка.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 24 по 26 января.