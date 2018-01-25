Скидка на "Нутеллу" привела к дракам во французских супермаркетах

ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Покупатели в супермаркетах французского департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить шоколадно-ореховую пасту "Нутелла" со скидкой.

Как сообщает издание Progres, инциденты коснулись сети магазинов Intermarché, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.

La ville de #Cavaillon n'a pas été épargnée par les scènes d'émeutes qui font rage, un peu partout en #France, à cause d'une promotion sur le #Nutella… 🤔 pic.twitter.com/uUU9aiQaii — La Provence (@laprovence) 25 января 2018 г.

"Люди были злые как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно", — приводит газета слова свидетеля из магазина в коммуне Рив-де-Жьер.

Однако руководство магазина эту информацию опровергло.

"Это было впечатляюще. Множество народу, да, возникали разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было", — сообщили в дирекции супермаркета.

Спрос на товар оказался таким, что 600 банок "Нутеллы" раскупили за пять минут. Руководство супермаркета было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались снова и снова.

"Магазин планирует провести аналогичные акции в пятницу и субботу", — отмечает газета.