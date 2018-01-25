ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Покупатели в супермаркетах французского департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить шоколадно-ореховую пасту "Нутелла" со скидкой.
Как сообщает издание Progres, инциденты коснулись сети магазинов Intermarché, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.
La ville de #Cavaillon n'a pas été épargnée par les scènes d'émeutes qui font rage, un peu partout en #France, à cause d'une promotion sur le #Nutella… 🤔 pic.twitter.com/uUU9aiQaii— La Provence (@laprovence) 25 января 2018 г.
"Люди были злые как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно", — приводит газета слова свидетеля из магазина в коммуне Рив-де-Жьер.
Однако руководство магазина эту информацию опровергло.
"Это было впечатляюще. Множество народу, да, возникали разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было", — сообщили в дирекции супермаркета.
Спрос на товар оказался таким, что 600 банок "Нутеллы" раскупили за пять минут. Руководство супермаркета было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались снова и снова.
"Магазин планирует провести аналогичные акции в пятницу и субботу", — отмечает газета.
🇫🇷 Resulta que unos supermercados hacen hoy en Francia una promo de #Nutella con un descuento del 70%. Hay varias escenas de este tipo. pic.twitter.com/kikXpakCvR— Alejo Schapire (@aschapire) 25 января 2018 г.