Черногорский политик объявил о создании оппозиционной пророссийской партии

БЕЛГРАД, 25 янв – РИА Новости. Новая оппозиционная партия на днях будет основана в Черногории и выступит за сближение с Сербией и Россией, сообщил РИА Новости известный гражданский активист Марко Милачич.

Тридцатидвухлетний политик известен в регионе как основатель и лидер организации "Сопротивление безнадежности" и движения за военный нейтралитет Черногории, организатор международного автопробега в поддержку нейтралитета республики.

"Наиболее важным для Черногории считаю сейчас создание новой, чистой, политически здоровой силы. В настоящее время завершаю процедуру оформления политической партии в Черногории и очень скоро, через несколько дней, мы выступим публично со всеми деталями и объявим название партии", — заявил Милачич агентству.

"Она будет выступать за лучшее во внешней политике – братские отношения с Сербией и Россией и дружеские отношения со всеми остальными. Мы хотим полностью победить в Черногории всеобщую официальную антисербскую и антироссийскую истерию, но не только это. Наша политика будет политикой мира", — уточнил он.

Милачич отметил, что он и его сторонники "предлагают руку всем в Черногории и за ее пределами". Он считает, что Черногория должна пережить появление молодых, новых лиц в политике, особенно в идеологическом поле, выступающем за лучшие отношения с Сербией и Россией.

"Граждане, не только в Черногории, устали от деятелей, которые выступают на политической сцене десятилетиями, как во власти, так и в оппозиции. Необходимо, чтобы произошла смена поколений и молодые взяли политику в свои руки", — сказал собеседник агентства.

По словам политика, он также размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента республики 15 апреля текущего года. Действующее руководство Черногории он называет "натовской дубинкой".

Центр за демократию и права человека (CEDEM) в середине января провел опрос населения по популярности возможных кандидатов в президенты республики. Марко Милачич оказался на шестом месте в рейтинге с 16,8% симпатий граждан. Первое место досталось экс-премьеру и главе правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановичу с 39,7%. Претенденты на пост главы государства должны передать в избирком Черногории 8 тысяч подписей до 26 марта.