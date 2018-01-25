На Украине проверят телеканал из-за показа фильмов о Д'Артаньяне

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановую проверку украинскому телеканалу "Интер" из-за трансляции фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи" с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.
По данным регулятора, основанием для проверки стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина Коврика Н. относительно трансляции фильмов с участием артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
"Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности является признаком нарушения требований… закона Украины "О телевидении и радиовещании", — добавили в ведомстве.
Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.