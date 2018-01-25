В парламент Финляндии внесли закон, разрешающий чтение переписки граждан

ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв — РИА Новости. Глава минобороны Финляндии Юсси Ниинистё, глава минюста Антти Хяккянен и глава МВД Паула Рисикко внесли в парламент Финляндии проект закона о разведке, трансляция пресс-конференции трех министров велась пресс-службой правительства.
"Ввиду резкого развития технологий, перехода военных коммуникаций от аналоговой операционной среды к цифровой нет возможности достичь современного развития без изменения законодательства. Изменения повысят осведомленность Сил обороны о серьезных международных угрозах. Предоставят Силам обороны полномочия по расследованию хакерских атак, взлома информационных систем, перехвату радиосигналов и средств телекоммуникаций", — рассказал министр обороны страны Ниинистё.
Военная разведка получит возможность работы в стране и за рубежом, включая изучение деятельности иностранных вооруженных сил и связанных с ними (организаций), разработку новых видов боеприпасов и новых видов технологий, исследование и слежку за объектами, которые могут поставить под угрозу безопасность Финляндии или жизненно важные функции общества, уточнила министр Рисикко.
Предложенные изменения могут быть рассмотрены парламентом в обычном порядке, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами, касающихся конфиденциальности некоторой информации, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Ранее министр юстиции Финляндии Антти Хяккянен выступил с предложением о внесении на рассмотрение госсовета предложения об изменении конституции страны в ускоренном порядке из-за принятия закона о разведывательной деятельности.
Предложение министра может быть принято в ускоренном порядке в случае, если пять шестых депутатов парламента (примерно 83%) поддержат инициативу.
Весенняя сессия парламента откроется 5 февраля 2018 года, однако если на грядущих выборах президента страны победитель определится сразу в первом туре голосования, 28 января, то парламент начнет работу в день инаугурации президента, 1 февраля 2018 года.