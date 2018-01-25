В парламент Финляндии внесли закон, разрешающий чтение переписки граждан

ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв — РИА Новости. Глава минобороны Финляндии Юсси Ниинистё, глава минюста Антти Хяккянен и глава МВД Паула Рисикко внесли в парламент Финляндии проект закона о разведке, трансляция пресс-конференции трех министров велась пресс-службой правительства.

"Ввиду резкого развития технологий, перехода военных коммуникаций от аналоговой операционной среды к цифровой нет возможности достичь современного развития без изменения законодательства. Изменения повысят осведомленность Сил обороны о серьезных международных угрозах. Предоставят Силам обороны полномочия по расследованию хакерских атак, взлома информационных систем, перехвату радиосигналов и средств телекоммуникаций", — рассказал министр обороны страны Ниинистё.

Военная разведка получит возможность работы в стране и за рубежом, включая изучение деятельности иностранных вооруженных сил и связанных с ними (организаций), разработку новых видов боеприпасов и новых видов технологий, исследование и слежку за объектами, которые могут поставить под угрозу безопасность Финляндии или жизненно важные функции общества, уточнила министр Рисикко.

Кроме того, будут регулироваться принципы, применяемые к разведывательной деятельности, а также инструкции и контроль над операциями, проводимыми в интересах обороны Финляндии.

Предложенные изменения могут быть рассмотрены парламентом в обычном порядке, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами, касающихся конфиденциальности некоторой информации, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее министр юстиции Финляндии Антти Хяккянен выступил с предложением о внесении на рассмотрение госсовета предложения об изменении конституции страны в ускоренном порядке из-за принятия закона о разведывательной деятельности.

Прежде всего, по мнению министра, необходимо внести изменения в статьи конституции, касающиеся тайны переписки. В частности, предлагается разрешить уполномоченным органам читать переписку граждан при необходимости "получить знания о военной деятельности или других видах деятельности, которые серьезно угрожают национальной безопасности".

Предложение министра может быть принято в ускоренном порядке в случае, если пять шестых депутатов парламента (примерно 83%) поддержат инициативу.

Весенняя сессия парламента откроется 5 февраля 2018 года, однако если на грядущих выборах президента страны победитель определится сразу в первом туре голосования, 28 января, то парламент начнет работу в день инаугурации президента, 1 февраля 2018 года.