Президент Австрии назвал одну из самых проблемных тем в Совете Европы

СТРАСБУРГ, 25 янв — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает одной из самых проблемных тем в Совете Европы возвращение российской делегации в ПАСЕ.

"Вопрос возможного возвращения российской парламентской делегации в Парламентскую ассамблею — (это) в настоящее время одна из самых сложных, проблемных тем Совета Европы… Я искренне надеюсь на то, что ПАСЕ в ближайшем будущем удастся договориться со всеми сторонами, что будет способствовать консенсусному решению без победителей и побежденных", — сказал он, выступая в ПАСЕ в рамках зимней сессии.

Российская делегация в работе сессии, как и в предыдущие три года, участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.