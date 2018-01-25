Германия заморозила экспорт оружия в Турцию из-за операции в Африне

БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. Правительство ФРГ до формирования нового кабмина приостановило экспорт вооружений в Турцию, сообщает Spiegel со ссылкой на главу МИД и вице-канцлера Зигмара Габриэля.

"Мы не можем предугадать результат коалиционных переговоров и подождем с обсуждением критических вопросов", — сказал он.

По информации издания, заморозка экспорта связана с военной операцией Турции против курдских формирований в сирийском Африне.

По словам Габриэля, Берлин "очень озабочен военным конфликтом на севере Сирии". "Для правительства ясно, что мы не должны поставлять вооружения в регионы конфликта и не будем это делать", — заявил глава МИД.

Германия также приостановила программы по модернизации танков Leopard, которые стоят на вооружении турецких ВС. Spiegel пишет, что решение согласовано между Габриэлем и канцлером Ангелой Меркель.

Операция "Оливковая ветвь"

Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил вторжение Турции и обвинил ее в поддержке террористов. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>