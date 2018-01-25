Суд в Киеве временно запретил видеотрансляцию заседания по делу Януковича

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева решил запретить видеотрансляцию судебного заседания по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене на время проведения допроса военнослужащих государственной охраны.

"Суд постановил временно, на время допроса данных свидетелей, приостановить трансляцию данного заседания по телевидению, фотосъемку и видеозапись данного заседания представителями СМИ", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство двух действующих военнослужащих государственной охраны, которые в четверг должны быть допрошены в суде по делу в качестве свидетелей. Они попросили не транслировать их допрос по телевидению с целью обеспечения своей безопасности.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.