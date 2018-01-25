Уровень воды в Сене может достигнуть отметки лета 2016 года

ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Уровень воды в главной парижской артерии — реке Сена — из-за паводка может подняться до отметки лета 2016 года, сообщает французская государственная служба по мониторингу наводнений и паводков Vigicrues.

"Из-за половодья в различных притоках уровень Сены в Париже останется повышенным вплоть до выходных. Ожидается, что максимальный уровень воды будет сопоставим с зафиксированным в июне 2016 года", — говорится в коммюнике.

Также сообщается о разливах таких рек, как Марна, Об, Армансон и Йонна.

"В течение следующих нескольких дней вода будет прибывать, что повлечет за собой значительные разливы некоторых рек на севере и востоке страны", — сообщают в Vigicrues.

С понедельника по Сене прекращено судоходство — высокий уровень воды несет риск для кораблей и, в частности, популярных среди гостей Парижа речных трамвайчиков, связанный с беспрепятственным проходом под мостами. Помимо этого в связи с подтоплением сильно ограничено движение на ветке С интегрированных в городскую систему транспорта электричек RER.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.

Из-за продолжительных дождей в некоторых районах Франции в июне 2016 года произошли масштабные наводнения. Уровень воды в Сене в городской черте Парижа поднимался до рекордных показателей за последние 34 года — выше шести метров.