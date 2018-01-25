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Мадрид намерен обжаловать выдвижение Пучдемона в руководители женералитета

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (498)
15:2025.01.2018
(обновлено: 15:27 25.01.2018)
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 25 янв – РИА Новости. Испанское правительство намерено обратиться в Конституционный суд страны в связи с выдвижением Карлеса Пучдемона на пост председателя правительства Каталонии.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон заявил, что хочет вернуться в Барселону
В понедельник спикер каталонского парламента Роже Торрен заявил, что Пучдемон станет кандидатом на пост главы женералитета. В среду спикер парламента встретился с Пучдемоном в Брюсселе.

По словам заместителя председателя правительства Испании Сорайи Саэнс де Сантамарии, власти Испании запросили Государственный совет дать заключение по поводу выдвижения, поскольку считают его "несоответствующим закону".

"Статус Пучдемона не позволяет ему присутствовать на заседании (парламента, на котором будет обсуждаться кандидатура председателя правительства Каталонии – ред.), поскольку он находится в розыске", — заявила Сантамария на пресс-конференции. "Как только он окажется на испанской территории, он должен быть арестован", — напомнила зампредседателя правительства. "Торрен не может предлагать Пучдемона кандидатом", — добавила она.

"Испанское правительство использует все законные средства, чтобы гарантировать соблюдение закона, чтобы все права депутатов соблюдались", — заявила вице-премьер.

Она также выразила надежду, что Торрен выполнит решение КС, "каким бы оно ни было".

Заседание парламента Каталонии в новом составе, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться в конце января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться к парламентариям с просьбой утвердить его кандидатуру. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, так как любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, юристы пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для участия в голосовании. Однако это заключение носит рекомендательный характер. При этом против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.

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