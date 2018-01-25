Во Франции заключенный подал иск на ухудшение условий жизни в тюрьме

ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Заключенный одной из французских тюрем подал иск из-за ухудшений условий содержания под стражей, связанных с продолжающейся вторую неделю забастовкой сотрудников пенитенциарных учреждений, говорится в сообщении неправительственной организации Observatoire international des prisons (OIP), занимающейся защитой прав заключенных.

По информации OIP, заключенный тюрьмы Мулен-Изер жалуется, что из-за забастовки смотрителей тюрьмы "не принимал душ в течение девяти дней".

Помимо этого истец, имя которого не называется, "не имел права быть выведенным на прогулку и девять дней оставался в своей камере площадью 9 квадратных метров". Также мужчина недоволен тем, что "не мог получить никакие заказанные продукты из магазина, исключая табак" и что из его камеры, а также с этажа, где она находится, не выносили мусорные баки.

Ожидается, что слушание по этому делу пройдет в пятницу в административном суде города Клермон-Ферран.

Во Франции вторую неделю проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

Среди требований, выдвинутых сотрудниками пенитенциарных учреждений, — специальный подход к заключенным по статьям об экстремизме, создание тюрем, адаптированных под разные типы заключенных, обеспечение персонала необходимым снаряжением и многое другое. Также работники тюрем просят пересмотра системы оплаты труда.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.