Украинский депутат не смог назвать ни одной фамилии из "Небесной сотни"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинский депутат Юрий Левченко не вспомнил ни одной фамилии из "Небесной сотни". Об этом написал журналист Василий Крутчак в Facebook.

Крутчак задавал вопрос "Сколько героев "Небесной сотни" вы помните по имени?" разным депутатам. Все отвечали по-разному, но, по словам журналиста, "особо отличился" представитель партии "Свобода" Юрий Левченко.

"Левченко ответил: "Я могу назвать, например, тех людей, которых я помню и знаю. Например, парень из Ивано-Франковска. Молодой человек, черноволосый. У него такие вьющиеся волосы. Наших много "свободовцев" погибло. Наши депутаты областных советов, районных советов", — написал Крутчак.

В итоге депутат не назвал ни одной фамилии.

"Небесной сотней" на Украине называют сторонников Майдана, погибших во время акций протеста в декабре 2013 — феврале 2014 года.