КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что принятое руководством США решение о поставках вооружений Киеву связано с "отказом России принять меры для прекращения военного конфликта в Донбассе".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира", — заявил Волкер в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, текст которого приводится на сайте ее украинского бюро.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.