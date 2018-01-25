В Стокгольме появился первый беспилотный автобус

СТОКГОЛЬМ, 25 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Первый автобус без водителя появился на этой неделе среди обычного транспорта в микрорайоне Щиста в Стокгольме, сообщает Радио Швеции SR.

"Он катится медленно и, практически, без звука, так как на электрической тяге", — передает радио.

О планах такого тестирования стало известно в конце 2017 года после того, как разрешение на него выдало Транспортное управление Швеции. Будут пробоваться два автобуса в течение шести месяцев. Они оснащены двигателями на электрической тяге, будут ездить по заранее запрограммированному маршруту длиною в 1,5 километра со скоростью 20 километров в час. Вес автобуса 3,3 тонны, рассчитан на 12 пассажиров с шестью сидячими местами.

"В автобусе всегда находится человек, ответственный за движение, это связано с безопасностью и этого сегодня требует закон", — пояснил радио руководитель проекта и глава компании Nobina Technology Петер Хафмар.

Он пояснил, что автобус оснащен специальными датчиками, которые улавливают любое препятствие на пути движения и тормозят его. Как заметило радио, иногда эти датчики реагируют не только на реальные преграды — на находящийся, к примеру, на пути автомобиль, но и на обманчивые преграды, как паровое облако, характерное для зимнего периода. Если оно оказалось на пути движения автобуса, то тот может затормозить. Радиожурналисты, попробовавшие проехать в автобусе, обратили также внимание на то, что автобус долго не мог подъехать к месту остановки.

"На остановке стоял грузовик. Я довольно долго ждал и потом мне пришлось подключиться вручную и объехать его", — пояснил радио водитель тестируемого автобуса Ибрагим Яссин.

Производителем автобусов является французская компания Easymile.

Транспортное управление Швеции занялось выдачей разрешений на тестирование транспорта без водителя с 1 июля 2017 года. В настоящий момент управление занимается рассмотрением 8 других заявок.