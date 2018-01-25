Омбудсмен ДНР заявила о существовании на Украине тайных тюрем

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила о существовании на Украине тайных тюрем.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, вскоре должен состояться второй этап обмена пленными.

"Благодаря сотрудничеству с ООН по правам человека мы смогли рассекретить полтора года назад тайную тюрьму — оттуда были отпущены 13 человек. Мы знаем, что на украинской стороне присутствует практика тайных тюрем", — сказала Морозова в ходе видеомоста из Донецка.

По ее словам, в ДНР сейчас опрашивают освобожденных в конце декабря в ходе обмена.

"Мы документируем те издевательства, которые они прошли за время нахождения (в плену – ред.)", — указала Морозова.