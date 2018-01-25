В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (195)

ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Один человек погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командование ДНР заявило о минометном обстреле силовиками в среду вечером юга республики, в результате которого ранения получили двое ополченцев, один населенный пункт был обесточен.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения, один из которых позже скончался в медицинском учреждении", — сказал Басурин.

По его словам, вечером украинские силовики выпустили на мариупольском направлении более 20 мин калибром 120 миллиметров. Село Саханка было обесточено, повреждения получили четыре дома.

Активизацию боевых действий на мариупольском направлении Басурин связал, в том числе, с отъездом из Донбасса заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.